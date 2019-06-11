Мир Бари Алибасов пришел в себя после пяти дней комы

2019-06-11 20:30 57

 

Известный российский продюсер и музыкант Бари Алибасов вышел из искусственной комы, сообщило агентство ТАСС.

Сын знаменитости, Бари Алибасов-младший, рассказал местным СМИ, что продюсер пришел в себя, однако на данный момент не может разговаривать, а также не помнит своего имени.

"К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера ", - отметил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, цитируя слова сына музыканта.

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