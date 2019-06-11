Политика Зеленский назначил главу внешней разведки

2019-06-11 18:30 198

 

Владислав Бухарев является действующим народным депутатом от парламентской фракции ВО Батькивщина.

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, который является действующим нардепом от фракции ВО Батькивщина. Об этом сообщил во время брифинга заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во вторник, 11 июня.

Владислав Бухарев с декабря 2007 по март 2010 занимал пост первого зампредседателя Государственной налоговой администрации Украины – начальник налоговой милиции. В марте 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией. В том же 2014 году Бухарев стал народным депутатом.

Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский уволил Климкина и предложил на его место Пристайко

2019-06-11 17:00 309

У Зеленского намерены сформировать однопартийное большинство в Раде

2019-06-11 12:42 414

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Конституционный суд рассматривает законность роспуска Верховной Рады - ОНЛАЙН

2019-06-11 10:13 2031

Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Ровенской области

2019-06-10 20:00 609

Еще новости в разделе "Политика"

В Кремле заявили о новых требованиях для проведения встречи

2019-06-11 19:30 141

Зеленский назначил главу внешней разведки

2019-06-11 18:30 198

В ЦИК отчитались о подготовке к выборам

2019-06-11 18:00 180

Синоптик предупредила, что в среду температура воздуха в тени достигнет +35 градусов

2019-06-11 17:30 195
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Кремле заявили о новых требованиях для проведения встречи 2019-06-11 19:30 141
Зеленский назначил главу внешней разведки 2019-06-11 18:30 198
В ЦИК отчитались о подготовке к выборам 2019-06-11 18:00 180
Синоптик предупредила, что в среду температура воздуха в тени достигнет +35 градусов 2019-06-11 17:30 195

Лента

20:30 Бари Алибасов пришел в себя после пяти дней комы
20:00 Стало известно, когда Украина может получить новый транш МВФ
19:30 В Кремле заявили о новых требованиях для проведения встречи
19:00 Украинцам рекомендовали не купаться на пляжах Одессы
18:30 Зеленский назначил главу внешней разведки
18:00 В ЦИК отчитались о подготовке к выборам
17:57 На Троещине построят мусорный завод
17:30 Синоптик предупредила, что в среду температура воздуха в тени достигнет +35 градусов
17:00 Зеленский уволил Климкина и предложил на его место Пристайко
16:30 Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизу