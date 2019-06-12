Украина фото В Закарпатье лесовоз опрокинулся в реку, погибли пять человек

2019-06-12 11:43 255

В Карпатах гроза и сильный ливень стали причиной смертельного ДТП. В результате падения лесовоза в реку в Закарпатской области погибли пятеро человек.

Из-за сильной грозы водитель не справился с управлением и автомобиль скатился с горы в реку. В результате погибли пятеро жителей села Тарасовка (Тячевский район), находившихся в машине.

"По предварительной информации, трагедия произошла из-за внезапного селевого потока, который возник в лесу после сильного ливня. Именно он понес грузовик и опрокинул в реку. Двое из погибших были лесниками. Сейчас мы уточняем информацию", - сказал заместитель директора ЗОУЛОХ Василий Кий.

Фото с места трагедии опубликовал активист Роман Келемен в Facebook.

"В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Погибли пять человек. Люди ушли на заготовку дров, машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 мужчин нашли мертвыми, а одного отнесла река. Как видно из фотографии, от машины осталась рама, а людей смешало с дровами и грязью"- написал Келемен.

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