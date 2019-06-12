Украина Состояние политзаключенного Балуха ухудшилось - переведен в тюремную больницу

2019-06-12 12:44 189

Приговоренный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух переведен в тюремную больницу Торжка. Он жалуется на боли голове и груди.

"Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до сих пор ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительное. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется только на головную боль и слева в груди", - рассказала адвокат Ольга Динзе, посетившая политзаключенного 10 июня, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, Балух не употребляет пищу с российской колонии.

"Ему пришла наконец посылка, которую отправили еще до помещения в ШИЗО. Часть продуктов просроченная, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", - добавила адвокат.

Напомним, Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ РФ утверждали, что нашли в его доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух и его защитники утверждают, что его наказывают за проукраинскую позицию – во дворе его дома был флаг Украины. Он объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года и приостановил ее на время этапирования. После более 200 дней отказа от еды у Балуха было подозрение на язву или панкреатит.

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма смягчил приговор украинцу, дав ему 4 года и 11 месяцев колонии и оштрафовав на 10 тыс. российских рублей. 18 октября 2018 года Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию. В ноябре сторона защиты политзаключенного подала прошение о его условно-досрочном освобождении, однако 25 января текущего года суд в аннексированном Крыму отказал в этом.

С 29 марта Владимир Балух находится в исправительной колонии № 4 в Торжке Тверской области, что в 1,5 тыс. км от его дома в Крыму.