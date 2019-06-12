Политика Глава МИД Украины засомневался, что Украина может стать членом ЕС даже через 10 лет

2019-06-13 13:44 180

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для вступления в Евросоюз Украине нужно более, чем десять лет. По его словам , чтобы вступить в ЕС как минимум через десять лет переговоры нужно начинать в ближайшее время.

"Немного досадно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через десять лет − уже реальнее, но все еще глупость. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра", − написал Климкин в своем Facebook.

При этом он выразил уверенность, что Украине удастся осуществить этот шаг.

"Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов", − указал министр.