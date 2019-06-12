Политика Зеленский доверил Укроборонпром скандальному экс-министру иностранцу

2019-06-12 14:13 153

Новые назначения президента Украины продолжают удивлять широкую общественность и экспертное сообщество. На этот раз главное оборонное предприятие страны доверили бывшему министру - иностранцу, который ранее со скандалом фактически безжал из Украины.

Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономического развития и торговли (в Кабмине экономного Яценюка) Айвараса Абромавичюса членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". Об этом идет речь в указе главы государства.

"Назначить Абромавичюса Айвараса членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию)", - говорится в тексте документа.

Этим же указом Зеленский исключил из состава набсовета двух его членов в связи с окончанием срока полномочий.

Напомним, МЭРТ Украины Айварас Абромавичюс возглавлял в правительстве Яценюка со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016-го, когда со скандалом покинул пост.