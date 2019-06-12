Политика Жизнь без газа. США готовы помочь Украине подготовиться к прекращению транзита

2019-06-12 18:00 177

 

США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году со стороны России. Об этом сообщил экономический советник посольства США Джон Шютте.

"Украина должна быть подготовлена на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину в 2020 году, как она угрожает это сделать. Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к этому. Украинские компании должны принять меры для закупки и хранения газа на зиму", - сказал Шютте в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он обратил внимание на ряд важных реформ в энергетическом секторе страны. В частности, по его словам, благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, "Нафтогаз" сейчас является главным вкладчиком в госбюджет.

"Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе", - отметил Шютте.

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