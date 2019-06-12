Политика У Зеленского извинились за шутки о тарифах

2019-06-12 19:00 135

Президент Владимир Зеленский не шутил о тарифах для населения и уже дважды созывал совещание по возможности их снижения. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook в среду, 12 июня.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности, в общении с журналистами. Конечно, тарифы – это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", – заявил он.

"На самом деле, президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения. Но это должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается", – отметил Герус.

По его словам, для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы, и команда Зеленского имеет "комплексный план".