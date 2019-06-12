Украина Названа причина падения грузовика в реку на Закарпатье

2019-06-12 20:30 195

 

Смерть сотрудников лесхоза в Закарпатской области произошла из-за большой волны, которая смыла лесовоз в реку. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

По полученным данным, два сотрудника лесхоза, которые погибли вследствие падения лесовоза, не сотрудничали с тремя другими погибшими.

"Лесорубы Иван Магей (1991 г.р.) и Иван Сасин (1964 г.р.) возвращаясь домой, попали под сильный ливень, который сопровождался осадками в виде града, дождя. В результате ливня река Пригудин вышла из берегов. Волна достигала около 5 метров, вызвала селевой поток (грунт, камни, деревья и тому подобное), который снес работников предприятия, задев также на пути авто ЗИЛ-131 и других трех жителей с. Тарасовка, - говорится в сообщении. - Автомобиль ЗИЛ-131 не принадлежит ГП "Тячевское ЛГ" и не выполнял работу на заказ лесхоза".

Стоит отметить, что несчастный случай произошел на расстоянии около 1 км от места работы, где потерпевшие Магей и Сасин работали в рабочее время.

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