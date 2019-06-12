Политика ЕС накажет Россию санкциями еще на год из-за Крыма: все подробности

2019-06-12 21:00 168

 

Послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за аннексию Крыма Российской Федерацией.

Соответствующие меры были приняты в среду, 12 июня, в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), передает "Интерфакс-Украина".

Теперь решение о санкциях против России должно быть утверждено Советом ЕС. Ожидается, что это произойдет уже на следующей неделе.

Данные ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято в июне 2018 года.

 "Приветствую согласование постпредами стран Европейского Союза решения о продолжении "крымских санкций" и надеюсь на его быстрое утверждение", – пишет в Twitter постпред Украины при Совете Европы Николай Точицкий.

"Призываю ЕС усилить давление на Россию в ответ на новые репрессии против крымских татар и указ руководства РФ о "паспортизации" украинцев в Крыму", – резюмировал он.

Экс-заместитель главы Администрации президента по вопросам международной политики Константин Елисеев отметил, что следующей важной задачей станет продление секторальных санкций против России на июньском Европейском Совете.

"Сверхважно сохранять четкую и инициативную позицию Украины относительно противодействия российской агрессии!" – отметил он в Twitter.

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