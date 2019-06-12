Украина Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку

2019-06-12 18:33 174

 

Военнослужащие двадцать четвёртой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке.

Об этом в эфире Армия FM рассказал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.

"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения", - говорит Ильницкий.

По его словам, этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием.

"Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения", – пояснил Ильницкий.

Отмечается, что теперь до временно оккупированных Александровки и Донецка от 100 до 250 метров. Таким образом, в Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны.

В пресс-центре штаба ООС уточняют, что королевские пехотинцы оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки около месяца назад.

"Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря укреплению позиций подразделения операции Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

С июня в украинских банках меняются правила выдачи наличных

2019-06-01 14:30 22332

Нардепы изменили границы Донецкой области

2019-05-28 21:00 1479

США и Германия отреагировали на решение трибунала по украинским морякам

2019-05-26 12:30 2493

В "ДНР" рассказали о задержании украинских военных

2019-05-22 18:00 1875

Еще новости в разделе "Украина"

Названа причина падения грузовика в реку на Закарпатье

2019-06-12 20:30 12

Жара уйдет: синоптик сделал прогноз до конца месяца

2019-06-12 20:00 75

Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку

2019-06-12 18:33 174

Рева о начислении пени за коммуналку: Полная дурня

2019-06-12 18:30 144
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Названа причина падения грузовика в реку на Закарпатье 2019-06-12 20:30 12
Жара уйдет: синоптик сделал прогноз до конца месяца 2019-06-12 20:00 75
Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку 2019-06-12 18:33 174
Рева о начислении пени за коммуналку: Полная дурня 2019-06-12 18:30 144

Лента

20:30 Названа причина падения грузовика в реку на Закарпатье
20:00 Жара уйдет: синоптик сделал прогноз до конца месяца
19:30 Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его
19:00 У Зеленского извинились за шутки о тарифах
18:33 Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку
18:30 Рева о начислении пени за коммуналку: Полная дурня
18:00 Жизнь без газа. США готовы помочь Украине подготовиться к прекращению транзита
17:56 ГРОЙСМАН: КАБМИН ПРИНЯЛ НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ РОСЛИ
17:30 Климкин рассказал о действиях Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
17:15 Три кандидата в нардепы уже покинули первую сотню партии "Слуга народа"