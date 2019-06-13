Украина Госкино повторно запретило показывать в Украине сериал Сваты

2019-06-13 13:15 198

Государственное агентство Украины по вопросам кино снова отказало близкому к олигарх Коломойскому медиахолдингу 1+1 media в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала Сваты. Холдинг будет оспаривать это решение в суде, говорится в сообщении на его сайте.

В компании отметили, что экспертный совет Госкино, который на голосовании отказался выдавать разрешение, не объяснил холдингу свою позицию.

"Мы запросили у Госкино письменные карточки экспертов с мотивами голосования — нам обещали их предоставить", – рассказала директор юридического департамента компании Татьяна Смирнова.

Холдинг считает решение политически мотивированным.

Напомним, в ноябре 2017 года Госкино также запретило показ телесериала Сваты, а СБУ запретила въезд в Украину актеру Федору Добронравову, исполнившему в сериале главную роль. В марте 2019 года Окружной админсуд Киева отменил оба решения, а в мае Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляции СБУ и Госкино.

Сериал Сваты был создан студией Квартал 95, один из основателей которой – нынешний президент Украины Владимир Зеленский.