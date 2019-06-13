Мир МИД Украины признал двух премьеров Молдовы

2019-06-13 16:30 183

 

Спецпредставитель Украины встретился в Кишиневе с обеими премьерами. При этом в МИД не уточнили, кого признают действующим главой правительства.

В МИД Украины считают премьер-министрами Молдовы и экс-главу правительства Павла Филипа, и главу нового правительства Майю Санду. Об этом в четверг, 13 июня, пишет Европейская правда со ссылкой на комментарий МИД по итогам визита спецпредставителя Украины Виктора Крыжанивского в Кишинев.

"В первой половине дня состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля этого года парламента Зинаидой Гречаный и назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным МИД, Крыжанивский встретился с главой МИД Николаем Попеску, а также вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой. 

"Во второй половине дня проведение встречи с премьер-министром Павлом Филипом и членами его правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски", - сообщили в МИД.

При этом в сообщении не сказано, кого из премьеров Украины признает действующим главой правительства.

Крыжанивский, по информации министерства, на встречах подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции.

"Украина призывает все политические силы в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и способствовать дальнейшему демократическому развитию государства", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна партия не смогла в одиночку сформировать правящую коалицию. 7 июня Конституционный суд страны обязал главу государства Игоря Додона распустить парламент, из-за того что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство.

Додон отказался делать это. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии Действие и солидарность Майей Санду, однако КС признал это решение незаконным.

Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

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