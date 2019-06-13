Политика В ООН прокомментировали отсутствие наказания виновных за расстрелы на Майдане и трагедию 2

2019-06-13 17:30 159

Ни одно лицо, ответственное за акты убийств и насильственных смертей, не привлечено к ответственности по делам о расстрелах на Майдане в 2014 году и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 февраля по 15 мая, которую обнародовало сегодня Управление ООН по правам человека.

"В этом отчетном периоде наступила пятая годовщина кульминации протестов на Майдане в 2013-2014 годах и жестоких событий 2 мая 2014 года в Одессе. Ни одно лицо, ответственное за акты убийств и насильственных смертей, не привлечено к ответственности в этих делах, что вызывает озабоченность относительно искренности намерений власти обеспечить ответственность и справедливость для жертв", - указано в отчете.

УВКПЧ выразило обеспокоенность тем, что независимые и беспристрастные расследования и уголовное преследование по фактам убийств и насильственных смертей на Майдане "тормозятся отсутствием сотрудничества с Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры со стороны МВД и СБУ".

Кроме того, в докладе отмечается, что в отчетном периоде УВКПЧ "не заметило прогресса в судебных процессах в отношении должностных лиц областных управлений милиции и ГСЧС, чья служебная неответственность, как утверждается, привела к гибели 48 человек", а также отметило ограниченный прогресс в судебном производстве в отношении участника массовых беспорядков, обвиняемого в убийстве.

Как сообщалось ранее, в конце мая в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что готовы предъявить обвинение тем, кто отдавал приказы о расстреле на Майдане.

Также в этом году, в годовщину трагедии, четырем экс-чиновникам МВД было сообщено о подозрении относительно трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.