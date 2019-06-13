Политика ООН: За время конфликта на Донбассе погибли 3300 мирных жителей

2019-06-13 18:30 108

 

В Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировано 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7 тысяч были ранены. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время пресс-конференции.

По ее данным, с начала текущего года зафиксировали 70 жертв среди гражданских на Донбассе, в частности 12 погибли, еще 58 были ранены.

"Это наименьший показатель за весь период конфликта", - отметила Фрейзер.

Кроме того отмечается, что с начала июня миссия зафиксировала 12 жертв среди гражданского населения, такая же цифра и за май.

В ООН считают, что на Донбассе нужно установить дополнительные КПВВ, для того, чтобы миллион человек, ежемесячно пересекающие линию соприкосновения, делали это скорее и в большей безопасности.

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