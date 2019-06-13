Политика В России решили не менять написание Киева, несмотря на советы из США

2019-06-13 20:00 252

В России не будут менять написание названия столицы Украины на латинице с "Kiev" на "Kyiv", как решил Совет США по географическим названиям. В Росреестре заявили, что не видят для этого оснований, передает ТАСС.

Как отметили в российском ведомстве, решения совета США по географическим наименованиям "не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России". В соответствии с распоряжением президента "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц", на территории страны принято написание Киева как "Kiev", говорится в сообщении.

В Росреестре также указали на то, что Украинская картографическая служба на протяжении трех лет не принимает участия в работе Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ, в отличие от служб Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.