2019-06-13 21:30 201

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал приоритетом государства развитие ракетной техники. Об этом он заявил после участия в испытаниях реактивной системы залпового огня "Ольха".

"Вместе с министром обороны Степаном Полтораком участвую в испытаниях ракетного комплекса "Ольха": она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают", - отметил Данилюк на своей странице в Facebook.