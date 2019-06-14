Политика В Конгресс США внесли законопроект, который лишит РФ геополитического влияния

2019-06-14 09:12 261

Сенатор США Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении проекта трубопровода Северный поток - 2 и других российских газопроводов.

Законопроект также предусматривает ускорение экспорта американского природного газа союзникам по НАТО.

"Президент США Дональд Трамп был прав, недавно сказав, что Германия станет заложником России, если будет продолжать работу с российским газопроводом Nord Stream II", - сказал Баррассо.

По его версии, законопроект "лишит Россию геополитического оружия путем введения санкций против трубопровода Nord Stream II и расширения американского экспорта природного газа".

Предложение уже поддержали 11 сенаторов-республиканцев.

Инициатива носит название ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act, аббревиатура переводится как "избегать"). Законопроект "усиливает энергетическую безопасность членов НАТО, обеспечивая эти страны надежными и стабильными американскими энергоресурсами", полагает пресс-служба сенатора.

"Он также предусматривает введение санкций против газопровода Nord Stream II, по которому будут осуществляться поставки природного газа из России в Германию, а также других российских экспортных трубопроводов", - говорится в документе.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта Северный поток - 2.

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