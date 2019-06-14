Украина фото Спустя 40 лет эксперты установили, что смерть композитора Ивасюка не была самоубийством

2019-06-14 16:29 69

 

«Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка, произошедшей 18 мая 1979. Задачей было установить, мог ли он совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия - в мае в этом же лесу на таком же дереве - и провели следственные эксперименты», -  сообщил председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, эксперимент поделили на три этапа: первый - определить, мог Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; второе - определить, мог ли он сделать это с помощью другого, и какая именно помощь при этом была необходима.

«Следственным экспериментом было установлено, что он (Ивасюк) не мог сам этого сделать и даже физически сильный мужчина, которого мы привлекали, который подтягивается на одной руке, не смог это сделать - завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю», - отметил Рувин .

Также был проведен следственный эксперимент с использованием подставок, лестниц, стульев, которые на месте происшествия найдены не были, но могли там быть.

«Мы провели несколько различных экспериментов, которые показали, что господин Ивасюк один оказаться в этой петли не мог. У него были помощники - люди, которые способствовали в этом: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще два человека, без лестницы или подставки - минимум трое. Мы это точно установили, результаты экспертизы, которые мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений», - добавил Рувин.

Напомним, 18 мая 1979 тело композитора Владимира Ивасюка нашли в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова повешенным. Следствие выдвинуло единую версию - самоубийство в результате длительного психического расстройства. Дело было закрыто «за отсутствием состава преступления» через два месяца - 18 июля 1979.

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