Украина Спустя неделю после ДТП суд разрешил экспертизу мажора Островского

2018-07-31 13:15 237

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который 24 июля на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. 

“30 июля 2018 года решение суда о принудительном отборе образцов исполнено”, - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

В прокуратуре сообщают, что после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на Драгере, после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу Социотерапия для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

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Тест на Драгере, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого.

Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.

ФОТО: СБИВШЕГО РЕБЕНКА ВОДИТЕЛЯ HUMMER ПОЛИЦИЯ СПАСЛА ОТ РАСПРАВЫ

Сообщаем, что получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

На прошлой неделе суд арестовал мажора без права внесения залога. Во время заседания Островский частично признал свою вину.

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