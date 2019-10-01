Политика Порошенко не явился на экспертизу на детекторе лжи. Его адвокат пояснил, почему

2019-10-01 12:43 144

Пятый президент и нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко не собирается проходить проверку на полиграфе во вторник, 1 октября.

"Весь этот "полиграфический" информационный шум - пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры Portnov и Truba", - заявил  его адвокат Игорь Головань.

По его словам, Порошенко не получал никаких сообщений о следственных действиях, назначенных на сегодня.

Накануне в Киевском институте судебных экспертиз подтвердили, что ждут Порошенко для прохождения полиграфа во вторник на 10:00. 

Напомним, 12 августа директор ГБР Роман Труба сообщил, что следующий допрос Петра Порошенко может проводиться с использованием полиграфа. В свою очередь экс-президент заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире Прямого канала. Уже на следующий день Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос Порошенко с применением полиграфа.

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