Украина В Украине вводят новую форму получения школьного образования

2019-06-15 09:55 120

 

Отныне школы смогут организовывать для детей сетевую форму получения школьного образования - это позволит строить индивидуальную траекторию школьникам, а также самой школе предлагать ученикам интересные формы обучения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОН.

Кроме этого, предлагаются новые подходы к работе вечерних школ. Все это предусмотрено Положением об институциональной форму получения общего среднего образования (зарегистрировано в Министерстве юстиции за № 547/93518 от 22.05.2019), который вступил в силу 14 июня 2019 года.

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Среди новаций этого Положения - механизм внедрения сетевой формы получения образования. Это дает школе реальный инструмент для взаимодействия с учреждениями культуры, физкультуры и спорта, межшкольных ресурсными центрами и другими субъектами образовательной деятельности. Обучение по сетевой форме может организовываться как для всего класса ( группы), когда в заведении, например, нет учителя, а отдельные уроки может оказывать профильный кружок или организация с хорошими специалистами, так и для отдельных учеников, которые уже где-то дополнительно учатся. по сути, это расширяет доступ детей к различным ресурсам и возможностям, эффективно используя их время", - пояснила Лилия Гриневич.

Предложить педагогическому совету учреждения внедрить сетевую форму могут как ученики и родители, так педагогические работники и другие учреждения, которые заинтересованы в таком сотрудничестве.

Механизм таков: базовое заведение и партнер заключают договор, в котором будут определены образовательная программа и ее компоненты, обеспечиваться во взаимодействии, механизмы финансирования, использования ресурсов и другие условия их сотрудничества.

Однако нужно понимать, что это не исчерпывающий механизм, и для построения индивидуальной образовательной траектории будут разрабатываться и другие форматы.

Изменен и подход к работе вечерних школ.

"До сих пор ученики, которые не могли учиться на дневной форме, делали это только в вечерних школах. Отныне на вечерней форме можно будет получить образование с 14 лет в любой обычной школе, что откроет на своей базе такую форму обучения. Также образование можно будет получить ускоренно в 10-11 (12) классах, но только если ученик продемонстрирует достаточный и высокий уровень учебных достижений (от 7 и до 12 баллов)", - рассказала министр.

Для вечерних школ это означает, что они смогут продолжить функционировать как учреждения общего среднего образования, в которых организовано вечернюю форму получения образования. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в названия заведения, устава и утвердить это учредителем.

МОН также подготовило реформу оплаты труда педагогов - больше преимуществ получат воспитатели, молодые учителя и мастера.

Напомним, порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла.

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