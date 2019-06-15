Украина Пенсии в Украине: кому и насколько увеличат выплаты

2019-06-16 11:15 228

На июль текущего года запланировано повышение пенсий и других социальных выплат.

Будут увеличиваться и все выплаты, которые привязаны к минимальному прожиточному минимуму.

Пенсионеры, которые получают минимальную пенсию (1497 гривен), смогут рассчитывать в июле на прибавку в 67 гривен.

В свою очередь, тем, кто получает максимальную пенсию, обещана прибавка в размере 670 гривен.

Таких пенсионеров в Украине всего 1,9%. Это бывшие депутаты, судьи и т.д.Если пенсионер имеет полный стаж (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет), и при этом он получает минимальную пенсию, то он может рассчитывать на дополнительную надбавку в размере 0,1% от минимальной пенсии, которая установлена в Украине, а именно – на 156,4 гривны.