Украина В Украине сегодня впервые официально отмечают День отца

2019-06-16 10:18 186

 

Украинцы сегодня впервые отмечают День отца.

День отца - ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый в большинстве социально развитых стран.

Праздничная дата была установлена указом бывшего Президента Украины Петра Порошенко от 18 мая 2019 года. В Украине День отца отмечается в третье воскресенье июня.

"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей", - говорилось в указе.

В третье воскресенье июня этот праздник, кроме Украины, отмечают в следующих странах: Южная Африка, Аргентина, Канада, Чили, Кот-д'Ивуар, Куба, Франция (с 1968 г.), Гаити, Гонконг, Маврикий, Индия, Ирландия, Япония, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Перу, Филиппины, Великобритания, Сингапур, Словакия, Швейцария, Турция, Венесуэла.

Прежде чем Президент подписал указ, Кабмин принял решение о введении празднования Дня отца в Украине.

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