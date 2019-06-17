Политика Экс-президент Кравчук заявил, что всю власть нельзя отдавать Зеленскому

2019-06-17 10:42 522

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что если в Украине власть будет сосредоточена в руках одной партии или личности, это приведет к автократии, а интересы народа учитываться не будут. 

"Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках - и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учета интересов всего украинского народа.

Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Прямой".

Также Кравчук убежден, что у Зеленского должна быть обязательно сильная оппозиция, а в коалиции - минимум две политические силы.

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