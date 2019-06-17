Мир Стало известно число беженцев, которых ЕС принял по программе переселения

2019-06-18 09:40 495

Евросоюз предоставил убежище 32,7 тысячи гражданам из Северной Африки и Ближнего Востока в рамках европейской программы переселения особенно уязвимых категорий беженцев, сообщает DW.

"Мы безопасно и легально доставляем в Европу людей, которые нуждаются в защите", - заявил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

По его словам, из 32,7 тысяч прибывших в Европу беженцев 4,1 тысячи человек приняла Германия.

В настоящее время Европейский Союз принял лишь две трети обещанной квоты мигрантов, при этом Германия согласилась принять 10 тыс. человек, добавил Аврамопулос.

Он прогнозирует, что к октябрю количество ищущих убежища в Европе должно увеличиться до 50 тыс. человек. Предполагается, что это будут граждане из Ливии, Эфиопии, Турции и Иордании.

Введенная в 2017 году программа переселения особо уязвимых категорий беженцев нацелена на то, чтобы легально и безопасно доставлять их в Европу, спасая от преодоления опасного маршрута по Средиземному морю.

Еврокомиссия выделяет государствам-членам ЕС, принимающих таких мигрантов, в общем полмиллиарда евро. Добровольно к реализации программы присоединились 16 стран.

 

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