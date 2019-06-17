Мир Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для некоторых стран

2019-06-17 20:30 84

Еврокомиссия может ввести ограничения по безвизу для отдельных стран в связи с возрастающим количеством соискателей убежища из этих государств. Об этом сообщил комиссар ЕС по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, передает DW.

Так, безвизовый режим может быть приостановлен для стран Западных Балкан и Латинской Америки.

"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию - ваша ответственность", - подчеркнул еврокомиссар.

По словам Аврамопулоса, подобных крайних мер еще можно избежать.

Стоит отметить, что количество нелегальных соискателей убежища в ЕС снизилось до уровня 2014 года до начала миграционного кризиса. В частности, в первые месяцы месяцы 2019 года оно продолжало падать и достигло 32 400 человек, уменьшившись на 31 процент в сравнении с тем же периодом предыдущего года.