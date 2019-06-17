Политика Катастрофа ударит по Крыму в 2019 году, остались считанные дни: «оккупанты беспомощны»

2019-06-17 17:30 468

Вода для жителей Крыма может закончиться уже в ближайшем будущем

О катастрофе предупредил Игорь Вайль, который называет себя председателем «Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации» полуострова. По его словам, тяжелее всего придется населению восточной и центральной части полуострова.

«Если мы говорим о восточном регионе и центре, в том числе Симферополе, то ситуация для маловодного года чуть выше среднего. Данная ситуация не была для нас неожиданностью, руководству мы об этом докладывали», —объяснил эксперт.

Он добавил, что оккупационные власти беспомощны перед надвигающейся проблемой. Ведь последние полгода Феодосия, Судак, Ленский район и Керчь используют только подземные воды, так как водохранилище опустело. Уже в 2019 году местные жители могут пострадать от жажды.

Ранее сотрудники Российской Академии Наук объявили, что придумали способ для возобновления подачи в Крым воды из реки Днепр. Россия любым способами собирается получить ценный украинский ресурс. На этот раз эксперт академии наук Виктор Данилов-Данильян предложил перекрыть реку.

На одном из федеральных каналов представитель Российской Академии Наук заявил, что в самое ближайшее время решить вопрос о снабжении водой Крымского полуострова, заблокировав истоки Днепра дамбой.

«Водная блокада Крыма не должна оставаться без внимания, желания Киева повлиять на полуостров не должны оставаться без внимания, а ответ должен быть дан в ближайшее время. Техническая возможность у России есть. Нужно лишь построить дамбу. При этом объем работы, по сравнению с Северным потоком-2, будет мизерным», — заявил ученый.

Кроме того, Данилов-Данильян предложил рассмотреть вариант аналогичного проекта по выведению воды из русла Десны – одного из притоков Днепра. По его словам, необходимо рассчитать экономическую выгоду от его реализации: «Из Десны можно перебрасывать воду на Оку, и это совсем не сложно, как может показаться в начале».