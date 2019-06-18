Украина фото В Винницкой области перевернулся автобус Сучава–Запорожье, много пострадавших

2019-06-18 10:41 126

В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали шесть человек.  

"На автодороге в селе Лукашевка Литинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пассажирский автобус Неоплан международного сообщения Сучава (Румыния) – Запорожье съехал в кювет и перевернулся на боковую часть. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения, четверо из которых госпитализированы", – сообщает региональное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, автобус направлялся в сторону Винницы.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

 

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