Украина фото В Винницкой области перевернулся автобус Сучава–Запорожье, много пострадавших

2019-06-18 10:41 126

В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали шесть человек.

"На автодороге в селе Лукашевка Литинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пассажирский автобус Неоплан международного сообщения Сучава (Румыния) – Запорожье съехал в кювет и перевернулся на боковую часть. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения, четверо из которых госпитализированы", – сообщает региональное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, автобус направлялся в сторону Винницы.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).