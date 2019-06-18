Политика ЦИК зарегистрировал первый партийный список кандидатов в Верховную Раду

2019-06-18 11:43 78

Центризбирком зарегистрировал первый список кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии. Об этом говорится в сообщении на странице ЦИК в Facebook.

Всего было зарегистрированов 100 кандидатов в нардепы в одномандатных избирательных округах и 164 кандидатов, включенных в избирательный список политической партии Гражданская позиция в общегосударственном избирательном округе.

Также отмечается, что по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 461 кандидата в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 414, выдвинутых политическими партиями – 47.

Кроме того, комиссия отказала в регистрации трем кандидатам в народные депутаты Украины.

Напомним, лидером партии Гражданская позиция является Анатолий Гриценко. Он представил список кандидатов на выборы в Раду 10 июня.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.