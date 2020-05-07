Коронавирус Южная Корея наложила рекордные штрафы на Mercedes-Benz, Porsche и Nissan

2020-05-08 10:12 198
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В Южной Корее на рекордную сумму оштрафуют Mercedes-Benz, Porsche и Nissan, сообщает информационное агентство Xinhua.

Автопроизводители использовали программное обеспечение, чтобы снизить показания о содержании вредных выбросов дизельных авто. При этом, для Mercedes-Benz сумма штрафа является рекордной. Компании придется выплатить 63,4 миллиона долларов.

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На протяжении 2012- 2018 годов немецкий автопроизводитель фальсифицировал отчеты о вредных выбросах своих авто. Список насчитывает 37 тысяч машин 12 моделей.

Модели C 200 d, GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d 4MATIC и ML 250 BlueTEC 4MATIC выбрасывали в 13 раз больше вредных частиц, чем положено по стандарту.

Porsche и Nissan заплатят 817,3 и 735,6 тысячи долларов соответственно. Также Министерство окружающей среды Южной Кореи может предъявить уголовные обвинения автопроизводителям.

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