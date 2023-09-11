Фото-видео фото Mercedes передав Міноборони України сотню вантажівок підвищеної прохідності Zetros

2023-09-11 13:32

"Компанія Mercedes-Benz Special Trucks поставила міністерству оборони України понад 100 вантажівок підвищеної прохідності Zetros.

До пакета поставки входять кілька типів автомобілів для вирішення завдань військового забезпечення та логістики", - зазначено на сайті концерну Daimler Truck.

Також німецька компанія провела додаткове навчання українських водіїв.

Раніше поставлені вантажівки Zetros, здатні працювати в умовах екстремального бездоріжжя, вже широко використовуються, наприклад для надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій у важкодоступних районах України.