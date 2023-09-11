Фото-видео фото Mercedes передав Міноборони України сотню вантажівок підвищеної прохідності Zetros

2023-09-11 13:32

"Компанія Mercedes-Benz Special Trucks поставила міністерству оборони України понад 100 вантажівок підвищеної прохідності Zetros.

До пакета поставки входять кілька типів автомобілів для вирішення завдань військового забезпечення та логістики", - зазначено на сайті концерну Daimler Truck.

Також німецька компанія провела додаткове навчання українських водіїв.

Раніше поставлені вантажівки Zetros, здатні працювати в умовах екстремального бездоріжжя, вже широко використовуються, наприклад для надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій у важкодоступних районах України.

subscriber subscriber

Еще по теме

Южная Корея наложила рекордные штрафы на Mercedes-Benz, Porsche и Nissan

2020-05-08 10:12

Владелец ЗАЗ продал Порошенко два Mercedes-Benz за полтора миллиона долларов

2018-12-05 13:16

видео Роскошные авто и мотоциклы чиновников-коррупционеров уничтожили бульдозером

2018-08-27 19:02

фото В Британии на аукцион выставили уникальный кабриолет - "Машина времени"

2017-05-11 22:16

Еще новости в разделе "Фото-видео"

фото Mercedes передав Міноборони України сотню вантажівок підвищеної прохідності Zetros

2023-09-11 13:32

фото Телескоп Hubble сфотографировал галактику М 89 - обнаружилось невероятное

2023-09-08 22:12

Британский актер Стивен Фрай побывал в Киеве и посоветовал оккупантам сдаваться без всяких ультиматумов

2023-09-08 20:34

видео Спутниковые фото аэродрома Сольцы подтвердили точный удар украинского беспилотника

2023-08-22 14:32
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

фото Mercedes передав Міноборони України сотню вантажівок підвищеної прохідності Zetros 2023-09-11 13:32
фото Телескоп Hubble сфотографировал галактику М 89 - обнаружилось невероятное 2023-09-08 22:12
Британский актер Стивен Фрай побывал в Киеве и посоветовал оккупантам сдаваться без всяких ультиматумов 2023-09-08 20:34
видео Спутниковые фото аэродрома Сольцы подтвердили точный удар украинского беспилотника 2023-08-22 14:32