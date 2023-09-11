"Компанія Mercedes-Benz Special Trucks поставила міністерству оборони України понад 100 вантажівок підвищеної прохідності Zetros.
До пакета поставки входять кілька типів автомобілів для вирішення завдань військового забезпечення та логістики", - зазначено на сайті концерну Daimler Truck.
Також німецька компанія провела додаткове навчання українських водіїв.
Раніше поставлені вантажівки Zetros, здатні працювати в умовах екстремального бездоріжжя, вже широко використовуються, наприклад для надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій у важкодоступних районах України.