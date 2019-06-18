Экономика Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов

2019-06-18 19:30 147

 

Америка предоставит Украине и летальное вооружение, и поможет Военно-морским силам

Конгресс США одобрил выделение помощи Украине на сумму в 250 миллионов долларов в 2019 году, что стало признанием продолжения реформ в нашей стране. Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Конгресс США утвердил весь пакет безопасности помощи на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты отмечают, что таким образом в Вашингтоне признали продолжение движения Украины по пути реформ.

"Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года. Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил ВСУ", – сообщили в посольстве.

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