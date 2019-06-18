Политика Меркель: "Северный поток-2" и транзит через Украину тесно связаны

2019-06-18 21:30 60

 

По словам Меркель, вопрос транзита газа через Украину для нее имеет важное значение

Сохранение транзита российского газа через Украину и вопросы по реализации проекта "Северный поток - 2" связаны друг с другом. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

По словам Меркель, во время разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным она не однократно поднимала вопрос о транзите газа через Украину.

"Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение. Президент Путин меня всегда заверял, что он знает об этом. В этой связи "Северный поток - 2" и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом", - утверждает Ангела Меркель.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил убежден, что контракт по транзиту газа через Украину будет продлен. По его словам, Украине "никто не будет выкручивать руки".

Ранее РБК-Украина сообщало, что представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины. По его словам, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью.

Кроме того, в России заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин заявил, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.

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