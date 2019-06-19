Политика Трамп снова стал кандидатом, президент США включился в предвыборную гонку

2019-06-19 12:15 78

Президент США Дональд Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году. 

Как заявил Трамп в ходе выступления во Флориде, "никто не сделал столько, сколько его администрация за прошедшие 2,5 года". Американский лидер также пообещал повторить свой успех.

"Мы продолжим делать Америку великой снова, но потом мы, очевидно, сохраним Америку великой. Именно поэтому сегодня вечером я стою перед вами, чтобы объявить об официальном начале моей кампании по перевыборам на пост президента Соединенных Штатов", - подчеркнул Трамп.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. В кампанию уже включились более 20 кандидатов от Демократической партии. В их числе бывший вице-президент Джо Байден и Берни Сандерс, который был одним из двух главных претендентов на роль кандидата от демократов на прошлых выборах. Согласно данным опроса Fox News, главного конкурента Трампа – экс вице-президента Джо Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа – 39%.

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