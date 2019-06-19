Мир Сотня боевиков напала на село и расстреляла более 40 мирных жителей

2019-06-19 14:46 270

В Мали неизвестные боевики напали на две деревни в центральной части страны и расстреляли местных жителей. Погиб 41 человек.

Как сообщает Reuters, атаки произошли в деревнях Йоро (24 погибших) и Гангафани (17 погибших).

"Около сотни неизвестных вооруженных человек на мотоциклах внезапно напали на Йоро и открыли огонь по местным жителям. Позже они направились в деревню Гангафани в 15 километрах", – говорится в сообщении.

В Мали значительно участились случаи нападений, которые происходят на фоне межэтнических конфликтов. Предполагается, что данную атаку устроили представители этнической группы фулани – они открыли огонь по догонам.

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