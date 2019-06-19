Политика Зеленский назначил переговорщиков в Минске

2019-06-19 20:00 63

Президент назначил представителей Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в указе от 19 июня, обнародованном на сайте главы государства.

Так представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности будет Богдан Бондарь; Игорь Веремей будет уполномоченным в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерия Лутковская назначена в рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам, а Александр Моцик - в рабочую подгруппу по политическим вопросам.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не собирается обнародовать дорожную карту относительно минских переговоров до 19 июня, когда состоится следующая встреча переговорщиков в Минске.

Как известно, в начале июня в Минске состоялись первые переговоры с обновленной переговорной группой Украины. По их итогам стало известно, что глава делегации Леонид Кучма предложил ввести режим "не стрелять в ответ" и отменить экономическую блокаду неподконтрольного Донбасса. Оба предложение украиские политики восприняли критически.