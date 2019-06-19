Политика Зеленский назначил переговорщиков в Минске

2019-06-19 20:00 63

 

Президент назначил представителей Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в указе от 19 июня, обнародованном на сайте главы государства.

Так представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности будет Богдан Бондарь; Игорь Веремей будет уполномоченным в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерия Лутковская назначена в рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам, а Александр Моцик - в рабочую подгруппу по политическим вопросам.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не собирается обнародовать дорожную карту относительно минских переговоров до 19 июня, когда состоится следующая встреча переговорщиков в Минске.

Как известно, в начале июня в Минске состоялись первые переговоры с обновленной переговорной группой Украины. По их итогам стало известно, что глава делегации Леонид Кучма предложил ввести режим "не стрелять в ответ" и отменить экономическую блокаду неподконтрольного Донбасса. Оба предложение украиские политики восприняли критически.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ЛГБТ-сообщество любезно пригласило президента Зеленского на гей парад в Киеве

2019-06-19 13:45 348

В США заявили, что уже готовы вмешаться в минские переговоры

2019-06-19 09:12 2505

Зеленский рассказал, на чем не сошелся с Меркель

2019-06-18 17:00 1353

видео Во время встречи с Зеленским Меркель стало плохо: она тряслась и шаталась

2019-06-18 16:30 1053

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский назначил переговорщиков в Минске

2019-06-19 20:00 63

Наказание России неотвратимо: Порошенко о расследовании катастрофы самолета МН17

2019-06-19 19:00 144

Турчинов рассказал, как Тымчук боролся с Россией на информационном поле

2019-06-19 18:30 174

В АП отреагировали на гибель Дмитрия Тымчука

2019-06-19 17:00 222
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский назначил переговорщиков в Минске 2019-06-19 20:00 63
Наказание России неотвратимо: Порошенко о расследовании катастрофы самолета МН17 2019-06-19 19:00 144
Турчинов рассказал, как Тымчук боролся с Россией на информационном поле 2019-06-19 18:30 174
В АП отреагировали на гибель Дмитрия Тымчука 2019-06-19 17:00 222

Лента

20:05 Олега Дунду двигает в политику Сольвар за «бюджетные деньги Укрзализныци»
20:00 Зеленский назначил переговорщиков в Минске
19:30 "Заря" узнала соперника по квалификации Лиги Европы
19:00 Наказание России неотвратимо: Порошенко о расследовании катастрофы самолета МН17
18:48 США готовит мировой раскол ортодоксальной христианской церкви
18:30 Турчинов рассказал, как Тымчук боролся с Россией на информационном поле
18:00 Медики объяснили, как спастись от обезвоживания
17:30 В Кабмине решили снизить тарифы на тепло и горячую воду
17:00 В АП отреагировали на гибель Дмитрия Тымчука
видео 16:30 Во время смерти Тымчук был не один – полиция