Украина В больнице не приходя в сознание умер известный журналист Комаров

2019-06-20 10:42 153

Избитый 4 мая в центре Черкасс журналист Вадим Комаров умер в больнице не приходя в сознание.

"С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, – именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Задавал неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы", – сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он добавил, что "физическая агрессия в отношении журналистов в Украине – на недопустимо высоком уровне".

Напомним, на Вадима Комарова напали и жестоко избили на улице в самом центре Черкасс. Его доставили в реанимацию с разбитой головой. На его жизнь уже покушались - в 2016-м году журналисты пытались застрелить.

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