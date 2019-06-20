Украина Филарет продолжает усиливать раскол - "Собор" отменил Томос и потребовал обратно все храмы

2019-06-20 15:14 258

Почетный патриарх Филарет продолжает усиливать напряжение, связанное с расколом в церковных кругах. На поместном соборе в Киеве он заявил, что (прекратившая свое существование после появления ПЦУ) Украинская православная церковь Киевского патриархата станет "великой". Боле того, Филарет даже намерен рукоположить много новых архиереев".

"Наше задание - утвердить Киевский патриархат. Он служил, служит и будет служить украинскому народу", - отмечает Филарет.

Почетный в который раз заявил, что собор, который прошел 15 декабря "был не украинский, а греческий и представители Константинопольского патриархата против того, чтобы Украина имела свой собственный независимый патриархат".

"От меня на Соборе даже требовали, чтобы я не надевал куколь. Вы видели – я был без куколя – потому что требовали, чтобы никаких знаков патриархата не было", – сообщил Филарет.

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"Собор" Украинской православной церкви Киевского патриархата отменил свое предыдущее решение о роспуске Киевского патриархата и отверг томос об автокефалии.

Как сказано в решении "собора", созванного почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, было принято единогласно без дискуссий, сказано в публикации.

"Собор" объявил, что 15 декабря 2018 года помесного собора УПЦ КП не было, а принятое тогда решение о ликвидации Киевского патриархата было условным. Также "помесный собор" заявляет, что УПЦ КП продолжает существовать, а Филарет - ее пожизненный патриарх.

УПЦ КП считает, что ей принадлежат все монастыри Киева (Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий), Николаевский монастырь в Богуславе, все приходы ПЦУ в Киеве, а также Киевская православная богословская академия, все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства и миссии, которые зарегистрированы как религиозные организации УПЦ КП.

"Томос об автокефалии, предоставленный Украинской Православной Церкви 6 января 2019 г. в Константинополе (Стамбуле) не отвечает уставу автокефальных церквей, которым владеют все автокефальнфе церкви, и поэтому ставит Украинскую Православную Церковь в зависимость от Константинопольского патриархата.

Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытки развязать украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины", - сказано в постановлении.

Напомним, Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине 11 октября 2018 года. Церемония подписания Томоса состоялась 5 января 2019 года в Стамбуле. Утром 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию посох и Томос об автокефалии. Это произошло во время торжественного богослужения в церкви Святого Георгия в Стамбуле. В этот же день Томос прибыл в Украину и был принят в трапезном храме Святой Софии.