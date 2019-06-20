Зеленский: запрет играть в "легальные азартные игры" должен быть отменен

В Украине запрет для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно играть в легальные азартные игры, должен быть отменен. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнес-сообществом.
"Украине нужно избавиться от нафталинового, пост-советского регулирования, которое внедрялось для плановой экономики. Запреты для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом", - сказал Президент.
По его словам, в частности, это запрет пользования землей, валютными ценностями, или запрет свободно заниматься деятельностью, не наносит другим вреда.
"Например - играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены", - подчеркнул глава государства.