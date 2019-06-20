Политика Путин ожидает контакта с Зеленским касательно Донбасса

2019-06-20 22:00 216

 

Президент Украины Владимир Зеленский должен начать переговорный процесс с российской стороной, если хочет урегулировать ситуацию на Донбассе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время прямой линии, пишет Сегодня.

Глава российского государства прокомментировал заявление Зеленского о нежелании вести диалог с "ЛНР" и "ДНР".

"А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно", - подчеркнул Путин.

При этом он рассказал, что думает о Зеленском.

"Он талантливый человек. Я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах - все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видим, - не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если он стал главой государства, нужно эти проблемы (по Донбассу, - ред.) решать", - добавил Путин.

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