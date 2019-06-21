Политика документ Студенты КНУ им. Шевченко добились увольнения бывшего замглавы АП Портнова

2019-06-21 10:12 234

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский отменил приказ о назначении бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича, юриста Андрея Портнова на должность преподавателя на кафедре конституционного права юридического факультета.

Ректор прибыл в КНУ к митингующим, которые устроили бессрочную акцию протеста с требованием уволить Портнова и пообещал подписать приказ об увольнении экс-чиновника.

Сам Портнов на это отреагировал спокойно. Оставил пост в Соцсети о том, что принимает и понимает такое решение.

"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - сообщил в своем Telegram-канале Портнов.