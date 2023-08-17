ВОЙНА В Украине Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов: кого назначат на их места

2023-08-17 20:04

 

Контроль за исполнением решений поручили секретарю СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Это решение он анонсировал накануне.

Об этом идет речь на официальном сайте Офиса президента.

Зеленский своим указом действует решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины".

Контроль за исполнением решений поручили секретарю СНБО Алексею Данилову.

В решении СНБО говорится о том, чтобы уволить областной военкомов с их должностей, прекратив практику их ротаций.

"Назначать по рекомендациям командующих (командиров) оперативно-тактических группировок, оперативно-стратегических группировок войск (сил) на должности руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях, и при условии прохождения ими проверки Службой безопасности Украины", — говорится в решении СНБО.

Напомним, Зеленский после проверки всех ТЦК и СП анонсировал увольнение всех областных военкомов.

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