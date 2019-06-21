Политика Майдан в Грузии: разгромлен офис правящей партии, полиция применила газ и водометы

2019-06-21 11:14 210

Протестующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии Грузинская мечта.

Как сообщает грузинский Первый канал, митингующие также сожгли флаг правящей партии. Кроме того, они крушили стекла автомобилей и скамейки на улице.

Протестующие ворвались в здание парламента в Тбилиси. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе. На данный момент известно о 52 раненых, из них 38 – правоохранителях. МВД Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой госпереворота.

Полиция разгоняла протестующих с помощью водомета, резиновых пуль и слезоточивого газа. На данный момент протестующих на территории парламента Грузии нет.