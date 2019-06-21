Политика Президент Зеленский забирает у СБУ самые "прибыльные" полномочия

2019-06-21 13:16 165

Владимир Зеленский на встрече с бизнесом заявил, что СБУ лишат функций полномочий расследовать экономические преступления.

По словам президента Украины, после парламентских выборов должна появиться Государственная служба финансовых расследований.

"Отдельная тема - это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины", - сказал он.

Этим вопросом на операционном уровне зсегодня анимается Иван Баканов (первый замглавы СБУ).

Зеленский отметил, что как только будет сформирована новая Верховная Рада, будет предложено безотлагательно избавить СБУ от несвойственных ей функций.

"Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", - сказал Зеленский.

Напомнм, в начале 2018 года Минфин, тогда еще во главе с Александром Данилюком, подготовил законопроект о новом органе - Службе финансовых расследований (СФР), который решил подчинить себе. Однако сначала палку в колесо Минфина вставило Министерство внутренних дел, которое хотело видеть СФР либо в своей системе координат, либо в подчинении Кабмину. После того как минувшей весной удалось урегулировать конфликт на уровне правительства, Данилюк получил отпор от Национального совета реформ – совещательного органа при президенте. Секретарь Нацсовета Дмитрий Шимкив раскритиковал концепцию создания СФР. После этого вопрос СФР отложили до осени.