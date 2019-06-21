Украина Сегодня – самый длинный день года. Теория и история летнего солнцестояния

2019-06-21 11:40 363

Сегодня День летнего солнцестояния – самый длинный день в году, он продлится 17 часов и 33 минуты. Будет казаться, что солнце постоянно в зените и не идет к закату. Также день летнего солнцестояния символизирует начало астрономического лета.

Солнцестоянием называют момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. То есть наша планета максимально разворачивается Северным полушарием к Солнцу. Люди заметили это явление так давно, что ученые до сих пор спорят, когда именно язычники начали отмечать летнее солнцестояние. Тем не менее, для наших предков оно имело огромное значение, а от проводимых во время солнцестояния обрядов зависели здоровье, семейные отношения и благополучие. Обязательным было купание в водоеме для очистки души, а для здоровья нужно было сжигать сорочки больных в огне.

Поверья также гласят, что в день летнего солнцестояния есть большой шанс изменить свою жизнь, а в ночь перед солнцестоянием объединяются все четыре стихии: земля, воздух, огонь и вода. Именно поэтому считается, что в этот день нужно загадывать самые сокровенные желания – а уже к концу года они исполнятся.

Праздник солнцестояния почитают во многих культурах. Славяне в этот день отмечали главный праздник лета – Купалу, правда, после принятия григорианского календаря он перестал совпадать с днем солнцестояния.

Почитали этот праздник язычники. Правда, с появлением христианства языческие традиции пытались искоренить, но с днем солнцестояния, особенно летнего, этого не получилось. Например, в Финляндии самый продолжительный день в год является государственным праздником.

Приметы на День летнего солнцестояния:

- Для привлечения денег и успеха под дверь можно положить монету. Считается, что тогда деньги будут появляется в доме едва ли не сами по себе.

- Лучше в этот день избегать всяческих отрицательных эмоций: не ссориться и не переходить на крик, не поддаваться тоске и унынию.

- Одежда желтого цвета, надетая на вас 21 июня, привлечет удачу.

- Если встретить рассвет в день солнцестояния, то это даст сил и здоровья на весь год.