Украина Сегодня – самый длинный день года. Теория и история летнего солнцестояния

2019-06-21 11:40 363

Сегодня День летнего солнцестояния – самый длинный день в году, он продлится 17 часов и 33 минуты. Будет казаться, что солнце постоянно в зените и не идет к закату. Также день летнего солнцестояния символизирует начало астрономического лета. 

Солнцестоянием называют момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. То есть наша планета максимально разворачивается Северным полушарием к Солнцу. Люди заметили это явление так давно, что ученые до сих пор спорят, когда именно язычники начали отмечать летнее солнцестояние. Тем не менее, для наших предков оно имело огромное значение, а от проводимых во время солнцестояния обрядов зависели здоровье, семейные отношения и благополучие. Обязательным было купание в водоеме для очистки души, а для здоровья нужно было сжигать сорочки больных в огне.

Поверья также гласят, что в день летнего солнцестояния есть большой шанс изменить свою жизнь, а в ночь перед солнцестоянием объединяются все четыре стихии: земля, воздух, огонь и вода. Именно поэтому считается, что в этот день нужно загадывать самые сокровенные желания – а уже к концу года они исполнятся.

Праздник солнцестояния почитают во многих культурах. Славяне в этот день отмечали главный праздник лета – Купалу, правда, после принятия григорианского календаря он перестал совпадать с днем солнцестояния.

Почитали этот праздник язычники. Правда, с появлением христианства языческие традиции пытались искоренить, но с днем солнцестояния, особенно летнего, этого не получилось. Например, в Финляндии самый продолжительный день в год является государственным праздником.

Приметы на День летнего солнцестояния:

- Для привлечения денег и успеха под дверь можно положить монету. Считается, что тогда деньги будут появляется в доме едва ли не сами по себе.

- Лучше в этот день избегать всяческих отрицательных эмоций: не ссориться и не переходить на крик, не поддаваться тоске и унынию.

- Одежда желтого цвета, надетая на вас 21 июня, привлечет удачу.

- Если встретить рассвет в день солнцестояния, то это даст сил и здоровья на весь год.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Летнее солнцестояние 2019. Завтра украинцев ждет самый длинный день в году

2019-06-20 17:30 639

Страстная пятница: приметы, обычаи, традиции, что сегодня можно и нельзя делать

2019-04-26 16:28 10902

Сегодня - Чистый Четверг: обычаи, традиции, приметы и главные запреты дня

2019-04-25 14:42 1338

4 марта: начало Масленицы, что сегодня нужно сделать, обычаи и традиции дня

2019-03-04 12:00 2019

Еще новости в разделе "Украина"

Сегодня – самый длинный день года. Теория и история летнего солнцестояния

2019-06-21 11:40 363

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-06-21 09:38 574124

В прокуратуре Киева озвучили главную версию гибели Дмитрия Тымчука

2019-06-21 09:11 303

В Украине приняли важное решение, которое порадует школьников

2019-06-20 21:30 2673
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Сегодня – самый длинный день года. Теория и история летнего солнцестояния 2019-06-21 11:40 363
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-06-21 09:38 574124
В прокуратуре Киева озвучили главную версию гибели Дмитрия Тымчука 2019-06-21 09:11 303
В Украине приняли важное решение, которое порадует школьников 2019-06-20 21:30 2673

Лента

14:12 Госбюджет с начала 2019 года недосчитался более 50 миллиардов гривен
13:45 Трамп дал понять, что не станет выполнять решение Сената по торговле оружием
13:16 Президент Зеленский забирает у СБУ самые "прибыльные" полномочия
12:41 Суд отменил штраф водителю, который отказался от проверки и вызвал второй экипаж полиции
12:15 На Банковой проговорились: "Слуга народа" может поглотить новую партию Вакарчука
11:40 Сегодня – самый длинный день года. Теория и история летнего солнцестояния
11:14 Майдан в Грузии: разгромлен офис правящей партии, полиция применила газ и водометы
10:39 Трампу надоело ждать когда оппозиция Венесуэлы свергнет диктатора Мадуро
документ 10:12 Студенты КНУ им. Шевченко добились увольнения бывшего замглавы АП Портнова
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области