Мир Когда Троица в 2022 году - точная дата, традиции, приметы, что нельзя делать на Троицу

2022-05-20 16:30

Дата одного из главных христианских праздников - Дня святой Троицы - зависит от Пасхи и приходится на 50-й день после Светлого Воскресения Христова. В 2022 году христиане будут отмечать его в воскресенье, 12 июня. В нынешнем году - один из тех редких моментов, когда христиане восточного и западного обрядов отмечают праздник в один день.

Святая Троица является символом единства Святого Духа, Бога Отца и Бога сына. В этот день также отмечают день рождения Церкви; он относится к двунадесятым – важнейшим после Пасхи торжествам в православии.

Кроме того, как указывает Евангелие, именно в этот день Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов Иисуса Христа и Деву Марию.

В канун Троицы в храмах проводятся всенощные бдения. Суббота перед праздником является поминальной: люди ставят свечи за упокой души ушедших родственников.

В сам праздник в храмах освящают травы и веточки деревьев, которые в качестве оберега хранят целый год. Хозяйки к Троице наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизирует процветание и новый жизненный цикл.

К празднику пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет. Неделя, которая следует после Троицы, называется Зеленой, так как считается, что в эти дни Бог создал Землю и покрыл ее зеленью.

Зеленые святки на территории Украины люди отмечали еще в дохристианские времена. Это был древний культ растительности, от него произошла традиция украшать дом разнообразной зеленью - аиром, пряными травами, ароматными цветами. Наши предки в этот день собирали лекарственные травы, которые, согласно поверьям, приобретают на Троицу особую силу.

Кроме того, на столе обязательно стелили свежую скатерть. Она являлась символом изобилия и достатка. Также на столе ставили каравай, запеченную курицу, блюда и напитки из ягод.

В храмах проводят торжественные богослужения. Священники надевают ризы зеленого цвета. А прихожане приносят для освящения полынь, пижму, чабрец, мелиссу, мяту, аир и васильки и в течение года хранят их дома.

Приметы на Троицу

Дождь - к грибному году и хорошему урожаю.

Теплая погода - к урожаю огурцов.

Холодная - к дождливому и холодному лету.

Прилетели стрижи - к теплу.

Что нельзя делать на Троицу