Мир Протесты в Грузии: протестующие выдвинули властям ультиматум

2019-06-22 11:30 309

 

В Грузии протестующие выдвинули властям трехчасовой ультиматум, сообщает Sputnik Грузия.

Так, участники протеста, который проходит под зданием грузинского парламента, заявили, что требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария в ближайшие три часа.

Известно, что в случае невыполнения условий, активисты пообещали начать мирное шествие из города Зугдиди в столицу.

"Мы даем три часа министру внутренних дел Георгию Гахария, чтобы он покинул свою должность или мы начнем мирное шествие с Западной Грузии из Зугдиди, чтобы собраться здесь с большими силами, и с чистыми руками убрать эту власть", - сказал один из демонстрантов.

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