Мир В РФ назвали причину запрета перелетов с Грузии

2019-06-23 00:30 156

 

Решение было принято для "обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности", сообщило министерство транспорта РФ.

Министерство транспорта России запретило грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны с 8 июля 2019 года на фоне протестов в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-центр российского ведомства.

Как сообщается, такое решение было принято для "обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности", а также из-за долга грузинской стороны перед Россией.

"Причина прекращения полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП Госкорпорация по ОрВД", - заявили в российском министерстве.

Напомним, в пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию. Кабмину поручили оказать помощь с возвращением домой российским туристам, которые находятся в Грузии.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Грузии реальными проблемами в экономике. Такое заявление он сделал в ответ на высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

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