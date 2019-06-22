Мир Новая волна протестов в Грузии: более сотни задержанных приговорены к 12 суткам ареста

2019-06-23 00:02 177

 

В субботу, 22 июня, в грузинской столице возобновились массовые протесты у здания парламента, сообщило издание "Sputnik Грузия".

Активисты требуют освободить всех задержанных во время предыдущих демонстраций. Кроме того, протестующие вновь вышли с лозунгами об отставке главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

В ходе протестов за четверг, 20 июня, полиция Тбилиси задержала 121 человека и приговорила их к 12 суткам ареста. Демонстрантам инкриминировали неподчинение полиции и малое хулиганство во время митингов в Тбилиси.

"Информируем общество, что 121 человек, задержанный в ходе акции 20 июня, в административном порядке приговорен к административному заключению (12 суток), а остальные - освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение", - говорится в заявлении МВД.

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